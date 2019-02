Bolsonaro convoca Conselho de Defesa para discutir linha de transmissão

O presidente Jair Bolsonaro convocou reunião do Conselho de Defesa Nacional para as 17 horas desta quarta-feira, no Palácio do Planalto. Segundo despacho divulgado no Diário Oficial da União (DOU), o objetivo do encontro é discutir sobre o cunho estratégico da "Linha de Transmissão Manaus-Boa Vista".



O Conselho de Defesa Nacional é presidido pelo presidente da República e tem entre os integrantes natos o vice-presidente, os presidentes da Câmara e do Senado, o ministro da Justiça, o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Defesa e o ministro da Economia. O conselho é um órgão de consulta do presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático.



O presidente da República poderá designar membros eventuais para as reuniões do colegiado conforme a matéria a ser apreciada. Para o encontro desta quarta, Bolsonaro convocou também os ministros da Casa Civil; de Minas e Energia; do Meio Ambiente, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; da Secretaria de Governo; do Gabinete de Segurança Institucional; e o advogado-geral da União.