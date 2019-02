Governo de Minas abre debate com deputados sobre reforma administrativa e recebe críticas

(foto: Guilherme Dardanhan )

Nesta terça-feira representantes do governo de Minas estiveram na Assembleia para discutir a reforma administrativa apresentada pelo governador Romeu Zema (Novo).





Alguns deputados criticaram a falta de informações repassadas pelo governo estadual para o Poder Legislativo. “O governador tem que entender que nós somos um parlamento. Precisamos de informação para tomar as decisões”, disse o deputado Carlos Pimenta (PDT), que criticou mudanças na Escola de Saúde Pública.





O líder da maioria, deputado Gustavo Valadares (PSDB), afirmou que técnicos do governo estarão na Assembleia na semana após o carnaval para duscutir os detalhes da reforma.





“Hoje tivemos a primeira reunião de representantes do governo com os líderes. Após o carnaval as propostas serão discutidas com os quatro blocos para eximir todas as dúvidas”, disse Valadares.