Uso de aeronaves entre 2003 e 2010 leva Justiça a bloquear R$ 11,5 milhões de Aécio

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Pelo uso indevido de aeronaves do governo de Minas Gerais entre 2003 e 2010, a Justiça em Belo Horizonte determinou o bloqueio de bens do deputado federal Aécio Neves (PSDB) no valor de R$ 11,5 milhões. A decisão atendeu pedido de liminar do MPE (Ministério Público Estadual), que ingressou ação de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito contra o tucano. Com o pedido de bloqueio de bens, o Ministério Público pretende assegurar eventual ressarcimento dos gastos aos cofres públicos ao fim do processo.





Segundo o MPE, foram realizadas 1.424 deslocamentos em aviões e helicópteros do estado. Ao atender o pedido de liminar, à Justiça em Belo Horizonte afirmou Aécio "utilizou da máquina pública, quando na função de governador de estado, para fins escusos, realizando mais de 1.000 viagens em aeronaves oficiais sem justificar a finalidade. Dessa forma, o requerido ignorou o principio da publicidade e da probidade da administração pública, utilizando-se de dinheiro público em benefício próprio"A defesa de Aécio considerou que o uso das aeronaves teria ocorrido dentro dos limites das regras do Decreto 44.028/2005, em vigor à época e que os mesmos fatos já teriam sido apurados no Inquérito Civil 002.15.005680-2, que foi arquivado e homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Segundo a defesa, o Ministério Público requereu esclarecimentos referentes a apenas 206 dos voos realizados pelo defendente, o que criou expectativa de que os 1.218 deslocamentos remanescentes teriam sido considerados regulares.