Em busca de foro no Supremo, ministro do Turismo já defendeu o fim da regalia

(foto: Reprodução/Twitter)

Há cinco meses, antes de saber que um dia poderia precisar do foro privilegiado, o então candidato a deputado federal pelo PSL e hoje ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, defendeu o fim do benefício restrito a autoridades brasileiras.

Durante a campanha eleitoral, o candidato usou o Twitter para dizer que apoiava o projeto de lei que previa a extinção do foro privilegiado na Justiça. A mensagem foi postada em 18 de setembro do ano passado, e trazia ainda os dizeres “eficiência, ficha limpa e combate à corrupção”.“Quem me conhece sabe que, como parlamentar, sempre ouvi as pessoas antes de tomar decisões . Para quem ainda não conhece meu trabalho, eis minha posição diante de importantes votações que passaram pela Câmara”, escreveu o deputado, junto a peça publicitária que cita a posição favorável à cassação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, à abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff (PT) e à investigação contra o Michel Temer (MDB).O hoje ministro integrou a comissão especial da Câmara dos Deputados que aprovou o projeto de fim do foro. Mas na quinta-feira, Marcelo Álvaro Antônio pediu que o Supremo Tribunal Federal (STF) assuma as investigações sobre candidaturas laranjas do PSL em Minas Gerais, com a sua participação. Por fazer parte do governo Jair Bolsonaro, ele teria o chamado foro privilegiado.Hoje o caso está sendo investigado pelo Ministério Público de Minas. A defesa do hoje ministro alega que o suposto desvio de verbas durante a campanha eleitoral teria ligação com o mandato parlamentar.