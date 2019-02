Pesquisa aponta que maioria dos deputados são favoráveis à reforma da Previdência

(foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados )

As mudanças no sistema previdenciário brasileiro são apoiadas por 73% dos deputados federais. De acordo com levantamento do Paraná Pesquisas, que ouviu 233 parlamentares entre os dias 11 e 14 deste mês, a maioria dos deputados consideram que o contexto político e econômico do país é o melhor momento para levar adiante a reforma da previdência.A amostra foi ponderada conforme a distribuição das cadeiras por partido na Câmara dos Deputados e por regiões do Brasil. Peguntados se o momento atual é o melhor para a reforma, 73% responderam que sim, 24,6% responderam que não e 2,4% dos entrevistados não souberam ou não quiseram se posicionar.Entre os partidos considerados da base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, 89,3% dos deputados defenderam a aprovação da reforma. O apoio às mudanças nas regras da aposentadoria também é forte entre os deputados do centrão (partidos que não declararam nem apoio nem oposição a Bolsonaro), sendo que 83,9% dos parlamentares no grupo defendem a reforma.Já entre os deputados de oposição ao governo, a maioria é contrária a reforma da previdência diante do contexto político e econômico que o Brasil atravessa. Para 59,1% dos parlamentares o momento não é o melhor para se fazer mudanças na previdência.Perguntados se são favoráveis ou contrários a fixação de regras iguais para aposentadoria de hoje e mulheres, 67,7% dos deputados defenderam regras diferentes para cada gênero, 27,6% são a favor das regras iguais e 4,7% não souberam ou não opinaram.De acordo com a proposta anunciada pelo governo federal na semana passada, será usada uma regra diferenciada para estabelecer as idades mínimas de aposentadoria para homens (65 anos) e mulheres (62 anos). Os deputados foram contrários à proposta de que homens e mulheres só possam se aposentar a partir dos 65 anos.Sobre a inclusão dos militares no projeto de reforma da previdência, 83,1% dos entrevistados defendem que as mudanças sejam feitas em todas as categorias, sem diferenciação dos militares. Membros do governo defendem enviar um texto diferente que trate das regras dos militares.A maioria dos deputados defendem também que os funcionários do Poder Judiciário sejam incluídos na reforma. De acordo com o Paraná Pesquisas, 91,1% dos parlamentares apoia uma mudança que altere as regras do Judiciário, 5,5% se disseram contra e 3,4% não souberam ou não quiseram responder.