Porta-voz anuncia demissão de Gustavo Bebianno da Secretaria-Geral

(foto: . / AFP / EVARISTO SA )

O porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, anunciou na noite desta segunda-feira a demissão do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno. Trata-se da primeira baixa do governo de Jair Bolsonaro (PSL), resultado de denúncia de que o PSL, partido do presidente, usou candidaturas laranjas nas eleições do ano passado.





A crise se estendeu quando o filho do presidente, vereador no Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, chamou Bebianno de “mentiroso”, o que também foi feito pelo presidente.Em nota lida pelo porta-voz, Bolsonaro deseja "sucesso na nova caminhada" e agradece Bebianno por sua "dedicação".





“O motivo da demissão é de foro íntimo do presidente”, afirmou o porta-voz, ao ser questionado sobre a motivação da demissão.



Quem assume a secretaria com status de ministério é o general Floriano Peixoto