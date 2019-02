Bebianno é de 'absoluta confiança' e crise será contornada, diz Major Olímpio

(foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

O líder do PSL no Senado, Major Olímpio (SP), reiterou na manhã desta quinta-feira que o ministro Gustavo Bebianno é de "absoluta confiança" de Bolsonaro e disse que a crise no governo será contornada. "Vejo total possibilidade de (a situação) ser contornada até porque tenho certeza que no momento em que Bebianno conversar pessoalmente com o presidente, tudo ficará esclarecido", afirmou Olímpio àRádio Eldorado. "(Bebianno) É da absoluta confiança do presidente, uma escolha pessoal", reforçou.Na entrevista, Olímpio afirmou que, durante a campanha, teve a oportunidade de acompanhar o trabalho de Bebianno, que qualificou como de "responsabilidade e imparcialidade na condução do partido"."Não vejo responsabilidade direta dele. Seria impossível para Bebianno, que tinha esse papel de presidente do partido e acompanhava permanentemente a candidatura de Jair, fazer o controle disso, até porque não estava dentro da responsabilidade", afirmou o senador."Espero que (o problema) já se resolva e se esclareça para que não possa gerar uma crise de maior consequência".Questionado se a ingerência dos filhos de Jair Bolsonaro no governo não o incomoda, respondeu que vê a questão com naturalidade. "Os filhos são parlamentares, têm vivência real na política e são da extrema confiança do pai. Têm um papel que transcende a questão familiar e são conselheiros de primeira hora do presidente. É absolutamente natural". Segundo Olímpio, é questão de dias para que cada um "vá se acomodando no seu papel".