Quadro pulmonar de Bolsonaro tem melhora significativa, diz boletim médico

(foto: Twitter/Reprodução )

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) permanece internado em unidade semi-intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein e apresenta boa evolução clínica, sem febre.De acordo com boletim médico divulgado na tarde deste domingo, o político apresenta um quadro pulmonar com melhora significativa e continua com uso de antibióticos, em razão da diagnóstico de uma pneumonia, detectado no início da semana.“Iniciou-se hoje a redução gradativa da nutrição parenteral e mantém a dieta cremosa associada ao suplemento nutricional especializado por via oral”, diz trecho do boletim.O tratamento inclui exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular, alternados por caminhadas. Na manhã deste domingo, Bolsonaro deu cinco voltas nos corredores do hospital.Bolsonaro está internado no hospital desde o último dia 27, quando foi submetido a cirurgia para retirada da bolsa de colostomia – necessária em razão do ferimento no aparelho intestinal causado pelo ataque a faca em 6 de setembro do ano passado, durante campanha em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.Neste domingo, o presidente da República usou as redes sociais para, em vídeo, cobrar agilidade da Polícia Federal nas investigações em torno de possíveis mandantes do ataque e agradecer o atendimento médico recebido no Alberto Einstein.Em outro post, Bolsonaro comemorou a divulgação de dados que mostram o aumento da confiança da indústria e comércio no Brasil.