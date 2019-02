Bancadas da Bíblia e da bala ganham força na nova formação do Congresso

Plenário da Câmara: novo perfil é consequência direta da eleição presidencial, segundo analistas (foto: WALDEMIR BARRETO/AGÊNCIA SENADO)

As frentes parlamentares que atuam em favor dos empresários, evangélicos, mulheres, ruralistas, armamentistas e sindicalistas terão força no novo Congresso Nacional que se formou há pouco mais de uma semana.Estudo do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) mostra que as informalmente conhecidas bancadas da Bíblia e da bala aumentaram de tamanho. Especialistas atribuem o resultado das eleições presidenciais como principal justificativa.“O presidente Jair Bolsonaro priorizou a flexibilização da posse de armas e falou sempre à ‘tradicional família brasileira’. Sinalizou, portanto, sua intenção de ter contato com esses dois segmentos. Parlamentares que buscam apoio do Planalto podem estar se aproveitando disso para tentar se aproximar do novo governo”, analisa o professor de ciência política da Universidade Federal de Goiás (UFG) Marcelo Oliveira. De acordo com ele, o interesse em bancadas segmentadas é prática considerada antiga, mas eficaz. “Dá para conseguir muitos aliados”, diz.A bancada em favor dos empresários reúne o maior número de parlamentares eleitos em 2018 — 193 pessoas, seguida pela de evangélicos (85) e de mulheres (85). Ao todo, existem 244 frentes parlamentares registradas na Câmara, segundo informa o site. Muitas estão inativas desde 2015, data do último despacho.“É praticamente uma bancada temática para cada dois parlamentares. Isso sem pincelar que algumas pessoas simplesmente acumulam atividades atuando na presidência delas”, diz o analista político da HC7 Pesquisas Carlos Alberto Moura.É o caso da deputada Erika Kokay (PT-DF), titular de sete bancadas suprapartidárias (Defesa da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero 100% Pública, Defesa da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial, Defesa do Setor Elétrico Brasileiro, Defesa dos Terceirizados da Câmara Federal, Defesa dos Direitos Humanos, Defesa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, de Enfrentamento as DST/HIV/AIDS).“As frentes são instrumentos muito importantes, especialmente por serem suprapartidários. Uma única pode envolver, a partir de temática, vários partidos. Por isso, há dimensão maior. Elas representam a possibilidade de trabalhar com agenda do Legislativo acerca das matérias, articulação com outros segmentos do estado. São espaços para intervenção na agenda do Executivo, do Judiciário e da sociedade civil”, respondeu Erika.Deputados e senadores com parentes na política (filhos, esposas, sobrinhos) foram considerados no estudo divulgado pelo Diap. Ao todo, 174 congressistas que foram eleitos para a 56ª legislatura do Congresso têm relação com dinastias políticas.“Como eles não defendem oficialmente nenhuma ideia, podem ser considerados apenas um fato curioso. Algo a ser refletido quando alguém fala sobre ‘renovação do Congresso’”, critica o analista político Carlos Alberto Moura.Deputados de primeiro mandato, os pedetistas Tábata Amaral (SP) e Túlio Gadêlha (PE) visitaram o senador Cristovam Buarque (PPS-DF) em busca de conselhos sobre articular uma “bancada da educação”. Atualmente, existem seis que tratam do tema distribuídas pela Câmara (Defesa dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Defesa da Implantação do Plano Nacional de Educação, da Educação, Defesa da Qualidade da Educação, de Investimentos Federais na Educação, pela Educação do Campo).