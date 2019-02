Em dia com a política: Sessão plenária tem a presença de apenas três senadores

(foto: Carlos Altman/EM/D.A Press )

O Sr. presidente (Izalci Lucas. PSDB–DF) – Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presidência comunica ao plenário que há expediente sobre a mesa, que, nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, vai à publicação no Diário do Senado Federal. Há oradores inscritos. O primeiro é o nosso Senador Jorge Kajuru, do PSB, de Goiás.O sr. Jorge Kajuru (Bloco Parlamentar Senado Independente/PSB - GO) “Respeitoso, ético Sr. presidente do Senado nesta sessão de sexta-feira, dia 8 de fevereiro de 2019, brasiliense, do Distrito Federal, com uma seleção de ações exemplares, Senador Izalci Lucas, bom-dia”. E continua…“Senhoras e senhores goianos, meus únicos patrões, e brasileiros, da mesma forma, é um orgulho ocupar, mais uma vez, nesta segunda sessão de debates, esta tribuna, especialmente tendo a gentileza do raro colega, histórico neste Senado, senador gaúcho Paulo Paim, que, tenho certeza, vai dividir o tema que escolhi hoje para, em mão dupla com a população brasileira, debatermos, discutirmos e refletirmos”.A reflexão, quem deve fazer de fato, são os eleitores, já que Kajuru acrescentou: “Senador Paulo Paim, bom-dia, pois V. Exa. é o único senador que se encontra aqui no plenário. No caso, nós três: o senhor, eu e o sempre pontual presidente Izalci Lucas”. E iniciou o discurso: “Meus amigos, minha gente, crescer ou desenvolver? Eis a questão...” Já basta, né?Melhor mudar de assunto, já que tem pedido de providências urgentes ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli. E ele foi rápido. “Solicito que sejam adotadas as providências cabíveis quanto aos fatos narrados pelo ministro Gilmar Mendes, conforme cópia do ofício em anexo, consistentes na prática de atos ilícitos e respectivos responsáveis, os quais merecem a devida apuração”.O que estava anexado, para que fique claro de uma vez, é a investigação da Receita Federal diante de possíveis fraudes de corrupção, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio ou tráfico de influência que teriam sido feitas por Gilmar. Se tem ministro da mais alta corte de Justiça do país envolvido, melhor mudar, mais uma vez, de assunto.Só que não dá. Afinal, é preciso ressaltar ainda que o ministro Dias Tofolli pediu também manifestações do ministro da Economia, Paulo Guedes, da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e ainda do secretário da Receita Federal, Marcos Cintra.Enfim, o senador Jorge Kajuru declarou: “Queria oferecer esta sessão a esse brasileiro raro, a esse mito da história do Senado, o senador Pedro Simon, por este dia, que para mim ficou marcado. E eu agradeço a todos, principalmente a Deus, e dou por encerrada esta nossa sessão de sexta-feira em função de não haver mais nenhum parlamentar para fazer uso da palavra.”Como é praia dela, arranjou logo uma boa sacada, a investigação transparente e uma punição rigorosa aos responsáveis pelo rompimento de uma barragem da mineradora Vale, em Brumadinho (MG), com direito a projeto de lei estabelecendo a Política Nacional de Segurança de Barragens. Trata-se da senadora Leila Barros (PSB-DF) ou Leila do Vôlei na cédula eleitoral. E não foi a sua primeira proposta. Antes, a ex-jogadora da Seleção Brasileira já tinha pedido alteração no Estatuto do Torcedor para proteger torcedoras contra atos de violência em lugares de prática esportiva.Já que esteve de passagem aérea na Câmara dos Deputados para desarquivar seus 108 projetos e entre eles está a possibilidade de porte de armas em voos, o ministro Onix Lorenzoni bem que poderia voar para casa. Só que é isso o que ele fez ontem. Reassumiu mais uma vez a Casa Civil, já que, na semana passada, Lorenzoni havia sido desligado do governo de Jair Bolsonaro para poder tomar posse como deputado federal na Câmara dos Deputados. A licença ocorreu no último dia 1º, junto com os demais parlamentares do Congresso. E retornou ao cargo, que foi formalizado domingo passado.IBGE-MG informa: IPCA de janeiro tem aumento de 0,70% na RMBH. Em janeiro de 2019, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou aumento de 0,70% na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O índice para a Grande BH representou o maior resultado mensal entre as 16 áreas pesquisadas. Outra notícia, também não tão boa assim. IBGE-MG informa: Produção industrial de Minas Gerais avança 0,7% em dezembro. A produção industrial de Minas Gerais apresentou, em dezembro de 2018, um avanço de 0,7% frente ao mês imediatamente anterior, na série com ajuste sazonal. Ficou atrás de Goiás (10,5%), Rio de Janeiro (4,3%), Amazonas (4%), Mato Grosso (1,9%) e São Paulo (1,4%).O deputado estadual João Leite (PSDB) voltou à sua antiga praia de jogador de futebol ao se solidarizar com as famílias dos funcionários e dos jovens atletas de base do Flamengo que tiveram seus sonhos interrompidos em um incêndio no CT Ninho do Urubu, na madrugada de ontem. “Trata-se de uma tragédia sem precedentes que deixa o futebol brasileiro de luto, uma população consternada. Trata-se de adolescentes que tiveram seus sonhos destruídos pelo fogo. Meus sentimentos a todas as famílias desses garotos, à torcida, e ao Flamengo. Estou triste”, disse o ex-goleiro do Atlético Mineiro e da Seleção Brasileira.



PINGAFOGO



O líder do partido Novo na Câmara, deputado Marcel van Hattem (RS), coloca como prioridade a aprovação de medidas para melhorar a segurança pública. E cita ainda, no mesmo rol prioritário, corte de gastos, reformas e fim do Fundo Partidário.



E inclui ainda a aprovação da reforma da Previdência. Para registro, Van Hattem é formado em relações internacionais e tem mestrados em ciência política e em jornalismo, mídia e globalização. Se quer aprovar tudo isso, já que 33 anos é a sua idade, melhor esperar para ver.



Ciro Gomes (PDT) foi desastroso no Congresso da UNE. É claro que o registro, neste tom, vem do site petista que não assume ser. Afinal, tem mais um registro: além de ofender Lula, chamou um estudante de babaca. Típico.



“Um ótimo final de dia desta sexta-feira a todos e a todas, aos funcionários, que são o maior patrimônio desta Casa, aliás, à competente TV Senado, com todos os seus funcionários; à Rádio Senado. E que todos tenham um final de semana iluminado, com Deus, com paz e com saúde.”



“Agradecidíssimo, Brasil!”. Faltou alguém? É ainda o senador Paulo Paim (PT-RS) fazendo o seu comercial final ao encerrar a sessão “lotada” de três senadores de ontem. Se é assim, o jeito é agradecer e encerrar por aqui.