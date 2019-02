No Twitter, Bolsonaro publica foto sem sonda nasogástrica

O presidente Jair Bolsonaro publicou uma foto nas redes sociais sem a sonda nasogástrica, confirmando o último boletim médico divulgado pelo hospital Albert Einstein nesta tarde. No Twitter, Bolsonaro se disse alimentado e em recuperação plena.



"Agora despachando com o Ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes e com o Subchefe de Assuntos Jurídicos, Jorge Francisco de Oliveira. O Brasil não pode parar!", escreveu junto à foto.