Bolsonaro recebe ministro de Infraestrutura e subchefe de assuntos jurídicos

O presidente da República, Jair Bolsonaro, recebe no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, nesta sexta-feira, 8, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para analisar atos referente à pasta.



O encontro com Tarcísio foi incluído na agenda no começo da tarde. Ele não participa da coletiva de imprensa com o porta-voz, Otávio do Rêgo Barros, marcada para as 16 horas e iniciada pouco antes do fechamento deste texto.



De acordo com a assessoria de Tarcísio, há atos relacionados ao ministério que serão apreciados com a participação do ministro. Não foram dados mais detalhes até o momento.



O ministro está acompanhado do subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, Jorge Oliveira, que despachou com o presidente na semana passada.



Tarcísio é o primeiro ministro a visitar Bolsonaro desde o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, que acompanhou a cirurgia e retornou a Brasília na terça-feira da semana passada, um dia depois da operação.