PSL analisa expulsão do deputado Charles Evangelista (MG)

Um pedido de expulsão do deputado Charles Evangelista (PSL-MG) assinado pelo vice-presidente do partido Antonio Rueda foi entregue à direção nacional do partido de Jair Bolsonaro. Evangelista é questionado por ter contrariado a orientação da legenda e ter concorrido como candidato avulso ao posto de segundo vice-presidente da Câmara. Ele concorreu contra o presidente do PSL, Luciano Bivar. A decisão foi a única da Mesa Diretora que foi a segundo turno na sexta-feira.



Nos bastidores, correligionários são contra a expulsão, mas querem que o deputado mineiro seja questionado pelo conselho de ética e que fique de fora da presidência de comissões. Enquanto isso, ainda não foi formalizada qualquer tipo de retaliação ao Coronel Peternelli (PSL) que concorreu à Presidência da Câmara.