Mourão diz que Moro e Guedes são responsáveis pelos carros-chefes do governo

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que os ministros Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) e Paulo Guedes (Economia) comandam os "carros-chefes" do governo Jair Bolsonaro: o pacote de medidas contra criminalidade e corrupção e a reforma da Previdência. Mourão destacou que o pacote apresentado por Moro não atrapalha a tramitação da reforma.



"Na minha visão dois grandes carros-chefes do nosso governo estão representados pelo Paulo Guedes e pelo ministro Moro, que atacam dois grandes problemas nossos: segurança pública, que é algo que aflige todo mundo no País, e a questão da economia, porque a economia entrando nos eixos nós vamos romper esta questão do desemprego, vamos entrar numa era de desenvolvimento sustentável e, em consequência, o País vai viver melhor. Estes dois puxam a fila do resto do governo", disse.



Mourão afirmou que o assunto foi discutido durante reunião do Conselho de Governo, nesta terça, com os ministros, e que a avaliação foi positiva. "Nós conversamos sobre isso hoje na reunião pela manhã e não tivemos este sentimento de que um pode atrapalhar o outro."