Mesa Diretora da Câmara tem PRB e PSL em vice-presidências e PR na 1ª secretaria

A Câmara dos Deputados escolheu também na noite desta sexta-feira, 1º, a composição da sua Mesa Diretora. O PRB e o PSL ficaram com as vice-presidências, como já era esperado devido ao acordo fechado entre o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e as legendas que o apoiaram em sua reeleição.



O presidente nacional do PRB, Marcos Pereira (SP), ficou com a 1ª vice-presidência e o presidente do PSL, partido de Jair Bolsonaro, deputado Luciano Bivar (PE) ficou com a 2ª vice. Ele teve que disputar um segundo turno com Charlles Evangelista (PSL-MG).



A deputada Soraya Santos (RJ) disputou a 1ª secretaria contra outro deputado do seu próprio partido, o PR, e venceu. Após construir uma aliança com a bancada feminina da Casa e com integrantes de outros partidos, ela derrotou o deputado Giacobo (PR), que era o nome oficial da sigla.



A 2ª secretaria ficou com o deputado Mario Heringer (PDT-MG) e a 3ª, com Fábio Faria (PSD-RN). O deputado André Fufuca (PP-MA) foi eleito para a 4ª secretaria.



As suplências dos cargos da Mesa Diretora ficaram com Rafael Motta (PSB-RN), Isnaldo Bulhões (MDB-AL), Geovania de Sá (PSDB-SC) e Assis Carvalho (PT-PI).