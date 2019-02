Renan: Não vou fazer como o Jean Wyllys; não vou abrir mão do meu mandato

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) proferiu na noite desta sexta-feira, 1º, uma dura fala no plenário do Senado, em crítica ao senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), que conduz a atual sessão, para escolher o novo presidente da Casa. Candidato à presidência do Senado, assim como Alcolumbre (DEM-AP), Renan afirmou que a senadora Kátia Abreu (PDT-TO) "está aí sentada ao seu lado com mais cara de presidente do que vossa excelência".



Renan também afirmou que, ao conduzir a sessão, Alcolumbre tem mais poderes como candidato ao comando da Casa. O senador por Alagoas indicou, no entanto, que não desistirá. "Não vou fazer como o Jean Wyllys. Não vou abrir mão do meu mandato", disse Renan, em referência ao deputado federal pelo PSOL que, reeleito para o atual mandato, decidiu não assumir o cargo. "Nunca coloquei meu poder na presidência do Senado na frente da Constituição", disse Renan a Alcolumbre.