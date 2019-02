Jereissati confirma que não disputará no Senado e sinaliza apoio a Alcolumbre

O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) confirmou no período da tarde desta sexta-feira, 1º de fevereiro, que não disputará mais a presidência do Senado. Mais cedo, o senador Alvaro Dias (PODE-PR) havia informado que o tucano retiraria sua candidatura, mas que ele manteria a sua.



Tasso afirmou que da quinta-feira para esta sexta um "espetáculo deprimente" se estabeleceu no Senado.



"E eu não vou participar disso", afirmou o senador.



O tucano sinalizou ainda que deve apoiar a candidatura de Davi Alcolumbre (DEM-AP), que é um dos adversários do senador Renan Calheiros (MDB-AL) na disputa pela presidência da casa.



Mais cedo, Alvaro Dias também havia afirmado que o senador Esperidião Amin (PP-SC) manteria sua candidatura à presidência do Senado.