(foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados)

Começou às 10h38 a sessão de posse dos deputados eleitos para a 56ª legislatura da Câmara dos Deputados, no Plenário Ulysses Guimarães.Os 513 eleitos responderão à chamada nominal e farão o juramento: “Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil”.O presidente Rodrigo Maia preside a sessão.