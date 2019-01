No Twitter, Bolsonaro agradece mensagem da rainha da Inglaterra sobre Brumadinho

O presidente Jair Bolsonaro agradeceu há pouco pelo Twitter a mensagem que a família real britânica emitiu em solidariedade à tragédia de Brumadinho. "Obrigado pelas palavras, Rainha. Deus abençoe o Brasil e o Reino Unido", escreveu o presidente em português e em inglês, seguindo de uma mensagem do perfil oficial da família real britânica.



No comunicado emitido hoje mais cedo, a rainha Elizabeth II escreveu que ela e o príncipe Philip ficaram "profundamente tristes ao saber da devastação e da perda de vidas" após o rompimento da barragem da Vale na cidade mineira.



"Nossos pensamentos e orações estão com todos aqueles que perderam entes queridos e aqueles cujos lares e meios de subsistência foram afetados", escreveu a rainha. Até agora, as autoridades contabilizam 110 mortes e 238 desaparecidos.