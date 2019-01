Bolsonaro manteve-se estável ao longo do dia, diz boletim médico

(foto: Twitter/Reprodução)

Novo boletim divulgado na tarde desta terça-feira pelo Hospital Albert Einstein diz que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) manteve-se estável ao longo do dia, sem sangramenos ou qualquer outra complicação.



O presidente continua em jejum oral recebendo analgésicos e hidratação endovenosa. Ainda segundo informações do hospital, Bolsonaro sentou em poltrona à tarde e fez fisioterapia respirátoria e motora, apresentando bom desempenho.Jair Bolsonaro foi submetido nessa segunda-feira a uma cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia, implantada no então presidenciável depois do atentado sofrido em setembro do ano passado, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, quando ele foi ferido a facada no abdômen.As visitas continuam restritas.O boletim é assinado pelos médicos Antônio Luiz Macedo, Leandro Echenique, e Miguel Cendoroglo.Durante a manhã, o presidente usou o Twitter para falar sobre a cirurgia. "Foram tempos difíceis, consequência de uma tentativa de assassinato que visava destruir não só a mim, mas a esperança de muitos brasileiros num futuro melhor. Agradeço a Deus por estar vivo, aos profissionais que cuidaram de mim até aqui e a todos vocês pelas orações! Estou bem".