Cirurgia de Bolsonaro foi 'verdadeira obra de arte', informa porta-voz da Presidência

(foto: Alan Santos/PR)

O porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, afirmou nesta tarde que a operação de retirada da bolsa de colostomia exigiu da equipe médica “verdadeira obra de arte”. A afirmação foi justificada pela necessidade de exceder as quatro horas previstas inicialmente para conclusão do procedimento, realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.“A operação foi conduzida de forma especial, com todo cuidado, particularmente porque o presidente possuía quantidade muito grande de aderência, devido a outros dois procedimentos anteriores. Essas aderências exigiram dos médicos verdadeira obras arte, em relação à cirurgia”, afirmou.





Ainda em relação à cirurgia, o porta-voz da Presidência afirmou que ocorreu sem problemas e sem a necessidade de transfusão de sangue. “No momento, o paciente se encontra em Unidade de Terapia Intensiva (CTI), clinicamente estável, consciente, sem dor, recebendo medidas de suporte clínico e de prevenção de infecção de trombose venosa profunda”.



Assinam o boletim os médicos Antônio Luiz Macedo (Cirurgião), Leandro Echenique (clínico e cardiologista) e Miguel Cendoroglo (diretor-superintendente do hospital).





Acompanham Bolsonaro no hospital particular a primeira-dama Michelle Bolsonaro., além dos filhos do presidente Carlos, Eduardo e Flávio.