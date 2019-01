Eduardo Bolsonaro diz que 'está tudo indo bem' com cirurgia do pai

O deputado reeleito Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) afirmou no Twitter que "está tudo indo bem" com a cirurgia a que seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, se submete nesta segunda-feira, dia 28. Em resposta a um internauta que perguntou se a operação não estaria demorando muito, Eduardo respondeu: "Está tudo indo bem. Após a cirurgia ele ainda fica um tempo em observação antes de retornar ao quarto. Obrigado pela preocupação, Smith", afirmou, em resposta ao perfil @smith_Hays.



No final da manhã, o Planalto informou que a cirurgia para retirada da bolsa de colostomia já durava aproximadamente cinco horas - e que a equipe médica avisava que tudo estava correndo bem. O procedimento começou por volta das 6h30. A previsão inicial da equipe médica era que a cirurgia levasse de três a quatro horas para ser concluída.