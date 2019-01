Candidato na Câmara, Fábio Ramalho diz que liderança do MDB apoiará Maia

Candidato à presidência da Câmara pelo MDB, o deputado Fábio Ramalho (MG) afirmou ao Estadão/Broadcast que seu partido irá apoiar a reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) para o posto. Ele, no entanto, disse que mantém sua candidatura, como concorrente avulso e afirmou que não vê ameaça com a decisão da liderança da sua legenda.



"Terei 29 votos dentro do MDB", diz Ramalho apostando em um robusto apoio dos 34 emedebistas eleitos para a nova legislatura. Segundo Ramalho, o apoio foi firmado na segunda-feira, 28, à noite. Além do MDB, o PP também teria sinalizado a aliança, segundo o deputado mineiro e, com isso, o deputado Arthur Lira (PP-AL) que ensaiava se lançar como candidato, teria desistido de concorrer.



Em campanha pela reeleição à presidência da Câmara, Maia tem ampliado o apoio dos partidos da Casa à sua candidatura. Ele já tem a seu favor PR, PSDB, PRB, PSD, PPS, DEM, Solidariedade, PSL, PROS, Avante e Podemos. PDT e PCdoB também já indicaram apoio.