Paes segue internado e tem quadro estável após princípio de enfarte, diz hospital

O ex-prefeito do Rio Eduardo Paes mantém quadro clínico estável e apresenta melhora progressiva, após ter sido internado neste domingo, 27, com um princípio de enfarte. Em boletim médico divulgado na tarde desta segunda-feira, 28, o Hospital Israelita Albert Einstein informou que ele será transferido amanhã da Unidade Coronariana para apartamento na Unidade de Internação Cardiológica.



O boletim é assinado pelo cardiologista clínico Marcelo Franken, o cardiologista intervencionista Pedro Alves Lemo Net e o diretor Superintendente do hospital, Miguel Cendoroglo.