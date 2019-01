Mourão cancela ida a evento e pretende 'descansar' para receber Bolsonaro

O presidente em exercício, Hamilton Mourão, cancelou participação na cerimônia de passagem de chefia do 11º Depósito de Suprimento do Exército, que ocorre no Setor Militar Urbano, em Brasília. A assessoria da Vice-Presidência alegou que Mourão pretende descansar para receber o presidente Jair Bolsonaro na Base Área da capital federal. Bolsonaro deve chegar por volta das 4h30 ao local de volta da viagem internacional a Davos.