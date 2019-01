Senador do MDB diz não acreditar que Onyx esteja intervindo na eleição da Senado

O senador Luiz Carlos do Carmo (MDB-GO) disse, nesta quarta-feira, 23, não acreditar que o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, esteja interferindo na eleição da Mesa Diretora do Senado. "Eu penso que o ministro nem vai entrar nesse assunto, (o Senado) é uma casa independente. Os 81 senadores vão escolher o que acham melhor", disse o parlamentar, após se reunir com o presidente em exercício, Hamilton Mourão, no Palácio do Planalto.



Conforme o Broadcast Político relatou nesta terça-feira, 22, Lorenzoni enviou o deputado federal Leonardo Quintão (MDB-MG) como emissário para convencer a atual líder do MDB no Senado, Simone Tebet (MS), a desistir de se lançar na disputa. Ela, no entanto, reafirmou que será candidata e sugeriu interferência do governo na disputa no Senado.