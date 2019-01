'Manteremos a posição', diz Mourão, presidente em exercício

No primeiro dia como presidente em exercício, Hamilton Mourão agendou para esta segunda-feira, 21, encontros com militares e embaixadores, além da discussão de projetos de mineração. Pelo Twitter, Mourão disse estar "honrado" em assumir a Presidência, desejou boa viagem ao presidente Jair Bolsonaro, que foi a Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial, e declarou que "por aqui, manteremos a posição".



Mourão vai despachar de seu próprio gabinete, no anexo II do Palácio do Planalto. Às 10 horas, ele recebe o engenheiro da CSN Miguel Angelo da Gama Bentes para discutir projetos de mineração estratégica. À tarde, o presidente em exercício tem encontros com os embaixadores da Alemanha, Georg Witschel, e Tailândia, Susarak Suparat. Ele se reúne também com o coronel Hélcio Bruno de Almeida, especialista em defesa e segurança no combate ao terrorismo. A última agenda oficial prevista é com dois generais, às 16h30.



Na manhã de domingo, 20, Mourão andou de bicicleta do Jaburu, onde mora, até o Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente da República. Sorridente, posou para fotos enquanto praticava o exercício com a esposa, Paula Mourão. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, comentou as polêmicas envolvendo movimentações financeiras do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho de Jair Bolsonaro, e do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz.



"Esse não é um caso do governo, é um caso da Justiça sobre um senador eleito, que tem o sobrenome Bolsonaro", disse.