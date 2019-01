Bolsonaro recebe deputada eleita que deve se filiar ao PSL

O presidente Jair Bolsonaro tem uma audiência, nesta quinta-feira (17) com a deputada eleita Bia Kicis (PRP-DF), que deve se filiar ao PSL em fevereiro. A legenda conta como garantidas duas novas filiações, a de Bia e a de Pastor Gildenemyr (PMN-MA), que aumentariam a bancada do partido de Bolsonaro na Câmara de 52 para 54 parlamentares.



Bolsonaro receberá a deputada eleita às 11h em seu gabinete no Palácio do Planalto, de acordo com dados da agenda oficial. Às 14 horas, o presidente se reúne com o advogado-geral da União, André Luiz de Almeida.