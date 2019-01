Rodrigo Garcia diz que governo Doria já exonerou 300 funcionários

O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, afirmou na manhã desta terça-feira, 15, que o Estado já exonerou 300 servidores comissionados, e readmitiu 50% desse número. À Rádio Eldorado, Garcia disse se tratar de melhorar a eficiência do governo e não de uma "caça às bruxas".



Segundo Rodrigo Garcia, haverá um balanço no início de fevereiro sobre os cargos terceirizados para novos cortes. O vice-governador afirmou, ainda, que o governo prepara um pacote de concessões, extinção e fusão de estatais. O projeto para a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) é de capitalização, afirmou. "Queremos um governo mais enxuto, que gaste mais com serviços públicos e menos com máquina pública", disse.



Garcia disse, também, que o governo deseja conceder para a iniciativa privada 20 aeroportos regionais que estão sob administração pública e tirar do papel essas medidas ainda no primeiro semestre. Falou, ainda, sobre o trem de média velocidade que conectaria a cidade de São Paulo com Campinas, no interior do Estado.