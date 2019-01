Bolsonaro participa da cerimônia de troca de comando na Marinha

Jair Bolsonaro participou da cerimônia de transmissão do cargo (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

O novo comandante da Marinha do Brasil, almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, assumiu o cargo na manhã desta quarta-feira (9/1). Ele foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, que participou da cerimônia de transmissão do cargo.Ao deixar o cargo, almirante de esquadra Eduardo Barcellar afirmou que o Brasil tem longos de desafios na área marítima e precisa manter sua capacidade bélica. "O Brasil é um dos países com melhor aproveitamento do uso das águas. Estamos entre os maiores produtores de petróleo em alto mar. Temos que manter as capacidades de defesa do nosso país, que com certeza serão desafiados.l", disse.Ilques Barbosa afirmou que em decorrência do cenário global atual de "guerra e paz" é necessário investir nas forças de defesa do país. "A situação internacional atual exige prontidão permanente. Principalmente quando levada em consideração as nossas riquezas naturais. A Amazônia Azul, que corresponde a 52% do nosso território continental, nossos minérios e o agronegócio devem ser defendidos", disse.Durante a cerimônia, diante do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, defendeu regras diferentes para militares em uma eventual reforma da previdência.Ele lembrou que o antigo comandante da Marinha levou até o governo federal uma exposição de motivos para que o grupo não seja incluído nas regras gerais.