Doria anuncia Imbassahy como chefe de escritório de governo em Brasília

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou o ex-ministro e deputado federal Antonio Imbassahy (PSDB-BA) como secretário especial e chefe do escritório do governo paulista em Brasília. Ex-ministro da Secretaria de Governo na gestão Michel Temer, Imbassahy não conseguiu ser eleito para um novo mandato na Câmara e agora terá como função articular as relações do governo de São Paulo com a Presidência da República, o Congresso Nacional, os ministérios, as autarquias federais e instituições financeiras, de acordo com comunicado da assessoria do governo paulista.