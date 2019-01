Salários dos servidores de Minas começam a ser pagos em 14 de janeiro

(foto: Alexandre Gusanzhe/EM/D.A Press )

O governador Romeu Zema (Novo) divulgou na tarde desta terça-feira a escala de pagamento dos servidores do estado referente a dezembro, paga em janeiro. O cronograma do parcelamento segue os mesmos moldes do que vinha sendo feito pelo ex-governador Fernando Pimentel (PT).





No dia 14 será pago até R$ 2 mil para todos os servidores, incluindo aposentados e pensionistas. Apenas quem tem salário menor que esse valor recebera integralmente o vencimento.





Ainda seguindo a escala divulgada hoje, no dia 21 será depositada mais uma parcela de até R$ 1 mil apenas para servidores da saúde e segurança pública.





Quem ganha mais de R$ 2 mil e não é das duas áreas citadas receberá o restante do salário apenas em 28 de janeiro.



Em vídeo divulgado nas redes sociais, o governador, ao lado do secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, afirma que a equipe ainda apura a completa situação financeira para voltar com a escala para normalidade. “Estamos ainda tomando pé da situação financeira do governo de Minas Gerais. Mas temos trabalhado duro para retomar a regularização dos pagamentos dos servidores estaduais o mais breve possível”, disse.

O parcelamento do salário dos servidores de Minas começou em janeiro de 2016, na gestão de Pimentel, logo após ele decretar estado de calamidade financeira. E desde então, a administração estadual divulga todos os meses como os depósitos serão feitos.



Em alguns meses de 2018 ocorreu o "parcelamento do parcelamento", ou seja, as parcelas foram fracionadas. Na época, a justificativa foi a dificuldade em caixa agravada pela greve dos caminhoneiros.