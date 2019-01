Doria escolhe chefe da CET para comandar a Dersa

O governador de São Paulo João Doria (PSDB) escolheu o atual chefe da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) da capital paulista, Milton Persoli, para presidir a Dersa, estatal responsável pelas grandes obras viárias do Estado e imersa em casos de corrupção.



Engenheiro com 40 anos de carreira na Prefeitura de São Paulo, Persoli é filiado ao PSD desde 2011, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas vai assumir o novo cargo por indicação do ex-presidente da Câmara Municipal Milton Leite (DEM), aliado de Doria e do vice-governador Rodrigo Garcia. Ele já havia indicado o secretário de Logística e Transportes, João Octaviano.



Persoli terá como principal desafio retomar as obras do Rodoanel e da Rodovia dos Tamoios, ambas paralisadas no fim do ano passado. No primeiro caso, metade dos contratos foi rescindida e a Dersa terá de fazer nova licitação.



O Rodoanel é alvo de investigação da Lava Jato paulista, que prendeu o ex-presidente da Dersa Laurence Casagrande, ex-diretores da estatal e executivos da OAS e da Mendes Júnior em junho de 2018 por suspeita de desvios de R$ 625 milhões. Todos foram denunciados por corrupção. Após a conclusão das obras, a Dersa deve ser extinta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.