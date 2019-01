Deputado do PT de MG diz ter sofrido ameaça de morte e registra BO

Rogério Correia (foto: Alexandre Guzanshe / EM / D.A.Press)

O primeiro secretário da Mesa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado estadual Rogério Correia (PT), registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil relatando estar sofrendo ameaças de morte. De acordo com o petista, que prestou depoimento sobre o caso na sexta-feira (4), além de ofensas nas redes sociais, uma pessoa ligou para o gabinete no Legislativo estadual dizendo que iria matá-lo.Eleito deputado federal a partir de fevereiro, ele se envolveu em uma briga com um futuro colega da Câmara dos Deputados no dia da diplomação dos eleitos, em 19 de dezembro. Segundo Correia declarou à polícia, no dia seguinte ao evento a estagiária do gabinete atendeu o telefone e o interlocutor disse que o petista iria “pagar pelo que fez no dia anterior”, seguindo com a ameaça de morte.O deputado do PT afirmou que as ameaças continuaram nas redes sociais durante as últimas semanas. Ele afirmou que também vai recorrer à Delegacia de Crimes Cibernéticos.

Confusão na cerimônia de diplomação em Minas. Eleitos se desentendem e partem para agressão. Veja as imagens exclusivas da Tv Assembleia. pic.twitter.com/VVsbFmz5ZX %u2014 TV Assembleia MG (@tvalmg) 19 de dezembro de 2018

Correia atribui as abordagens ao fato de ter erguido a placa da “Lula Livre” no dia da diplomação e fazer a defesa pública do ex-presidente. “É o clima de ódio incentivado pela candidatura Bolsonaro. E mais recentemente ao fato de ter reagido a repressão do deputado Cabo e mantido de pé a placa Lula Livre”, afirmou.



A briga na diplomação foi com o deputado Cabo Juno Amaral, que retirou a placa da mão de Correia. Em resposta, o petista deu um soco no colega, que respondeu com outro.