O novo ministro da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto dos Santos Cruz, defendeu transparência e publicidade no governo do presidente Jair Bolsonaro e prometeu que a pasta terá diálogo com todos os setores da sociedade sem restrições.



"Todos os assuntos poderão ser tratados com a Secretaria de Governo, sempre dentro dos princípios da administração pública de honestidade, de lealdade de transparência de publicidade, a fim de que se transmita à nossa população, traumatizada por escândalos ao longo de muitos anos, uma sensação de honestidade de governo, de transparência, de confiabilidade, de credibilidade em todos os programas", declarou o general durante cerimônia de transmissão do cargo de ministros no Palácio do Planalto, em Brasília.



Conforme Santos Cruz, todos os segmentos, "independente de qualquer consideração que imponha o mínimo de restrição a qualquer grupo", serão atendidos pela pasta. Ele citou prefeitos, governadores e movimentos sociais e declarou que o ministério estará de "portas abertas". Ele destacou também que a Secretaria de Governo vai continuar sendo o ponto de entrada com a Presidência.



Antes do discurso de Santos Cruz, o ex-ministro da pasta Carlos Marun repetiu que o governo do ex-presidente Michel Temer enfrentou "conspirações", mas entregou um país melhor do que recebeu. Ele ainda declarou ter confiança que o Brasil será "ainda maior" após o governo de Jair Bolsonaro. Conforme a Coluna do Estadão relevou nesta quarta-feira, 2, o presidente Bolsonaro vai rever o ato de seu antecessor, que nomeou Marun para uma vaga de conselheiro da Itaipu Binacional.