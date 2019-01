Eduardo Bolsonaro diz que Brasil busca 'países amigos' para comércio

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) afirmou que o Brasil vai buscar "países amigos" para comprar e vender produtos no governo do pai, o presidente Jair Bolsonaro. Nesta quarta-feira, 2, o novo chefe do Planalto recebe o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, em Brasília.



"Foi-se o tempo em que o Brasil se aliava a ditaduras e governos socialistas quebrados", escreveu Eduardo Bolsonaro no Twitter ao compartilhar uma publicação de Pompeo colocada na rede social na véspera, durante a posse do presidente brasileiro. "Agora buscamos países amigos que prezem pelas liberdades e tenham uma economia saudável para comprar nossos produtos e nos vender os seus que sejam úteis aos brasileiros", afirmou o parlamentar.