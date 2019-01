Ciro Gomes acompanha posse de Camilo Santana no Ceará

O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), acompanha a cerimônia de posse do governador reeleito do Estado, Camilo Santana (PT). Acompanhado de seu irmão, eleito senador pelo Estado, Cid Gomes, o ex-governador reiterou a confiança em Camilo Santana no comando do Estado. "É preciso superar. Mas acredito que Camilo será um governador melhor ainda do que já foi", disse Ciro, em entrevista à TV Assembleia.



Ciro, que foi candidato a presidente da República pelo PDT em 2018, destacou o desafio do segundo mandato da gestão de Santana à frente do Ceará, no avanço da transposição do Rio São Francisco. "É um direito que os cearenses conquistaram e precisamos garantir que eles tenham direito a essa transposição", ressaltou Ciro. O ex-governador do Estado afirmou ainda que a gestão estadual necessita focar e investir no desenvolvimento de obras de infraestrutura.



O governador reeleito do Estado, Camilo Santana, e a vice-governadora, Izolda Cela, serão empossados na tarde desta terça-feira em solenidade no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa. O evento será conduzido pelo presidente do Poder Legislativo, deputado Zezinho Albuquerque (PDT).