Assista ao vivo a posse do governador Romeu Zema

O empresário Romeu Zema (Novo) assume o comando de Minas Gerais pelos próximos quatro anos. A posse acontece em solenidade na Assembleia Legislativa para 2.535 convidados. Além dele, o vice-governador, o economista Paulo Brant (Novo), também será empossado. Eles chegaram ao local pelo Hall das Bandeiras e passarão por um corredor formado por Dragões da Inconfidência. No caminho até o plenário da Casa, passaram pelos deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos e presidentes de câmaras municipais. Entre as formalidades, eles vão entregar as declarações de bens ao presidente da Assembleia, Adalclever Lopes (MDB) – derrotado por Zema nas eleições e que conduzirá o evento.





Os novos governantes também deverão ler e assinar o termo de posse, para em seguida serem declarados empossados. Neste momento haverá a transmissão do cargo de Fernando Pimentel (PT) para Romeu Zema, por meio da colocação do Colar da Inconfidência no governador eleito – ato que até então era realizado na sacada do Palácio da Liberdade.Logo após a solenidade na Assembleia, Romeu Zema e Paulo Brant seguirão para a Cidade Administrativa para evento que vai marcar a abertura da gestão. Aberto ao público, a estimativa é da presença de 4 mil pessoas.