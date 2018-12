Eduardo Bolsonaro retorna ao Rio após visitar o pai na ilha da Marambaia

O deputado Eduardo Bolsonaro retornou ao Rio por volta das 15 horas. Ele estava na ilha da Marambaia, onde passou a manhã com o pai, o presidente eleito, Jair Bolsonaro. Eduardo chegou ao local por volta das 9 horas, acompanhado da noiva, Heloisa Wolf.



Como a futura primeira dama, Michelle Bolsonaro, Eduardo, adotou as camisetas com mensagens. O modelo da usada pelo deputado dizia: "Aqui de boas procurando onde o comunismo funcionou."



Nos cinco dias em que Bolsonaro está na Ilha, apenas o senador eleito Flávio Bolsonaro e o filho mais novo Jair Renan, não foram vistos na ilha.



Flávio tem sido questionado sobre as movimentações financeiras de seu ex-assessor Fabricio Queiroz, rastreadas pelo Coaf. Até agora nem ele nem Fabrício prestaram esclarecimentos.