Publicada exoneração de Eumar Novacki da pasta da Agricultura

O Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 24, traz a exoneração de Eumar Roberto Novacki do cargo de secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Novacki já foi anunciado pelo governador eleito do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), como secretário-chefe da Casa Civil no DF no futuro governo.



Novacki estava na função de secretário executivo da Agricultura desde maio de 2016, quando Michel Temer assumiu a Presidência do País e Blairo Maggi, a pasta. Novacki é bacharel em Direito, com pós-graduação e aperfeiçoamento em Direito Público, e coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.