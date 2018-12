Bolsonaro defende acordos bilaterais em andamento e rejeita 'entraves' de ONGs

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, que assume o governo daqui a 10 dias, usou sua conta no Twitter neste sábado, dia 22, para reiterar algumas das principais linhas de atuação do seu mandato, como trabalhar pelos acordos comerciais bilaterais já em andamento e desenvolver o País "sem os entraves de ONGs".



"As convergências ministeriais darão o tom de desenvolvimento de nosso país e que foi pautada pela população. Reduzir o estado, desenvolvimento sem entraves de ONGs, acordos comerciais bilaterais já em andamento e mudar a atual pífia linha educacional. Vamos alavancar o Brasil!", escreveu Bolsonaro.