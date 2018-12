PF faz buscas em empresa e escritório de advogado do agressor de Bolsonaro

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta sexta-feira, dois mandados de busca e apreensão no escritório e em uma empresa de Zanone Manuel de Oliveira Júnior, advogado de Adélio Bispo, o agressor do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara da Subseção Judiciária da Justiça Federal de Juiz de Fora.

De acordo com a PF, o objetivo da operação é tentar identificar quem estaria financiando a defesa do autor confesso do atentado.

Um dos imóveis funciona em um hotel e uma locadora de veículos, além de servir como escritório e residência do advogado. O outro é a sede de uma empresa. Os dois imóveis são localizados em Contagem, na Região metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Federal apreendeu o celular do advogado, que não disse quem foi a pessoa que o contratou para atuar no caso.

Polêmica

Um dia após o atentado contra o candidato do PSL, no dia 6 de setembro, dois dos quatro advogados que defendem Adelio viajaram em avião particular de Belo Horizonte para Juiz de Fora. A informação divulgada pelo EM, com exclusividade, causou polêmica