Coronel Alexandre Lucas assumirá Secretaria Nacional de Defesa Civil de Bolsonaro

(foto: Roger Victor/Divulgação)

O coronel Alexandre Lucas, subsecretário de Defesa Civil de Belo Horizonte foi escolhido para comandar a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). Ele estará na estrutura do futuro Ministério de Desenvolvimento Regional e segundo a Defesa Civil de BH “no momento então se desenvolvendo as tratativas para a nomeação”. O anúncio foi feito nesta quinta-feira.





O responsável pelo futuro Ministério do Desenvolvimento Regional é Gustavo Canuto. Ele herdará as estruturas dos atuais ministérios de Cidades e Integração Nacional.





Ainda de acordo com a assessoria de imprensa da Defesa Civil, cel. Alexandre Lucas falará a imprensa tão logo os trâmites para sua nomeação estejam acertados.



A ele caberá criar e cuidar de estratégias relacionadas à prevenção de acidentes e desastres naturais.





Currículo





Natural de Belo Horizonte, Alexandre Lucas é casado e tem formação em Ciências Militares com ênfase em defesa social pela Academia de Polícia Militar de Minas Gerais. Ainda tem especialização em segurança pública e gestão estratégica de segurança pública.



Ele ainda tem cursos de aperfeiçoamento nos cursos de Planejamento e Administração para a Redução de Desastre e prevenção de desastres na Alemanha promovido pelo Centro de Formação Profissional da Indústria Bávara e do Estado da Baviera no Brasil – AmbiTec.



O futuro secretário da Defesa Civil de Bolsonaro ainda acumula experiências como professor e orientador de pesquisas.