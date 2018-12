Em busca de diálogo com Bolsonaro, Macri virá duas vezes ao Brasil em janeiro

O presidente da Argentina, Maurício Macri, virá duas vezes ao Brasil nas próximas semanas. Nesta sexta-feira, 14, ele comunicou ao presidente eleito, Jair Bolsonaro, que participará da cerimônia de posse e retornará no dia 16 de janeiro para uma nova conversa.



"Há pouco falamos com Jair Bolsonaro por telefone. Combinamos de nos encontrar no dia 16 de janeiro, em Brasília, para começarmos a trabalhar juntos nesta nova etapa", escreveu Macri no Twitter.



A assessoria de Bolsonaro confirmou a conversa. Os dois queriam marcar a reunião, e a decisão de Macri vir ao Brasil ocorreu por causa do estado de saúde de Bolsonaro, que passará por cirurgia no final de janeiro para retirar uma bolsa de colostomia.