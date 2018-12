O presidente eleito Jair Bolsonaro só deverá voltar a Brasília no dia 29 de dezembro, às vésperas da posse presidencial, segundo informou a sua assessoria. Ainda não foi divulgada a agenda dele para a próxima semana, mas a previsão é de que não volte à capital para despachar no centro de transição antes dessa data.



Desde que foi eleito, Bolsonaro passou a vir semanalmente a Brasília para reuniões e encontros no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde funciona o gabinete de transição, além dos encontros realizados nos tribunais, ministérios e na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República que foi já disponibilizada para Bolsonaro e sua família.



O presidente eleito deixou Brasília nesta quinta-feira, 13, pela manhã e foi para São Paulo, onde passou por consulta médica de rotina no Hospital Israelita Albert Einstein. Em seguida, Bolsonaro almoçou com o empresário e apresentador Silvio Santos e, depois, seguiu para o Rio de Janeiro.



Para esta sexta-feira, 14, a agenda de Bolsonaro prevê participação na cerimônia de lançamento do submarino Riachuelo, em Itaguaí (RJ), ao lado do presidente Michel Temer.