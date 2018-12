Candidato à presidência da Câmara, Ramalho defende reajuste salarial de deputados

Candidato à presidência da Câmara, o deputado reeleito Fábio Ramalho (MDB-MG) defendeu nesta quarta-feira, 12, na tribuna da Casa, o aumento de salário de parlamentares. "Nós precisamos que todos os deputados sejam reajustados como estão sendo reajustados todos os outros poderes", disse o deputado. O deputado defende um aumento escalonado já previsto em lei. Segundo ele, houve um erro da Mesa Diretora da Câmara que não fez a previsão desse aumento no orçamento da Casa neste ano.



"O diretor-geral da Casa fez um erro sobre a questão do CNE (Cargo de Natureza Especial - comissionados), temos de tomar uma posição e, se for o caso, até demiti-lo", afirmou se dirigindo ao presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). "Deveríamos reunir a Mesa Diretora e tratar do aumento do salário de todos os deputados", completou. Maia disse apenas que iria analisar a questão.



Atualmente os deputados recebem salário de R$ 33,7 mil. Os parlamentares também têm direito a verba de gabinete para contratação de pessoal (de R$ 78 mil), auxílio-moradia (de R$ 3.800) e cota parlamentar (que varia de R$ 30,7 mil a R$ 45,6 mil, dependendo do Estado de origem do parlamentar). Há ainda o "auxílio mudança", previsto para início e fim de mandatos, que é equivalente ao salário e pode ser recebido em dobro por aqueles que foram reeleitos.