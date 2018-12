A menos de um mês do fim do mandato, Temer ganha foto em galeria dos presidentes

(foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

O Palácio do Planalto afixou nesta terça-feira, 11, a foto do presidente Michel Temer na galeria de presidentes, localizada na entrada do edifício governamental, a 21 dias do fim do seu mandato.A imagem colorida difere das outras, em preto e branco. O enquadramento também é diferente. Enquanto todos os ex-presidentes são colocados em modo retrato, Temer aparece praticamente de corpo inteiro. A foto, no entanto, será trocada assim que acabar o mandato do presidente, em 31 de dezembro. Em seu lugar entrará uma imagem no mesmo padrão das demais.Não há regra para a afixação desta imagem, mas normalmente elas são colocadas depois que os mandatos terminam. A ex-presidente Dilma Rousseff, no entanto, teve sua foto colocada na parede logo no início do seu governo. Ela pediu a retirada da imagem no mesmo dia e só voltou a figurar na galeria em outubro de 2016, depois de já ter saído da presidência por causa de um impeachment.A placa lateral com as informações sobre os presidentes também só foi atualizada hoje. Até então, não constava ali a informação sobre o fim do governo Dilma e a posse de Temer.O Planalto também irá afixar a imagem de Pedro Aleixo no memorial. Ele foi vice-presidente de Costa e Silva (1967-1969). Ele deveria ter assumido o cargo quando o então presidente foi afastado em decorrência de uma trombose, mas foi impedido pelos militares por ser civil.Uma junta de militares formada por Aurélio Lyra, Augusto Rademaker e Márcio Mello governou o País entre 31 de agosto de 1969 a 30 de outubro do mesmo ano. O grupo foi substituído por Emílio Garrastazu Médici.Em 2011, no entanto, o Congresso aprovou uma lei em que se determinou que Aleixo deveria ser considerado um ex-presidente da República ao dizer que ele figuraria na galeria dos que "foram ungidos pela nação brasileira para a suprema magistratura para todos os efeitos legais".Os responsáveis pelo memorial o reorganizaram hoje para garantir espaço para Aleixo. Uma placa já foi afixada na parede mas a imagem está coberta por uma folha de papel em branco. A imagem deverá ser inaugurada em breve.