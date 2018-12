Romeu Zema anuncia mais três secretários para integrar novo governo

(foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), anunciou, nesta segunda-feira (10/12), os nomes dos secretários para a próxima gestão estadual para as pastas de Saúde, Impacto Social e Ouvidoria Geral do Estado.Para a Secretaria de Saúde, o escolhido é o médico Wagner Eduardo Ferreira, que encerra neste mês o mandato à frente da Presidência da Fundação Educacional Lucas Machado (FELUMA), entidade mantenedora do Hospital Universitário Ciências Médicas e da Faculdade de Ciências Medicas – (FCM-MG).A economista Elizabeth Jucá será a responsável pela pasta denominada de Impacto Social, que vai reunir as atuais secretarias de Trabalho e Desenvolvimento Social.Já a Ouvidoria Geral do Estado, que é responsável por receber, sugestões, críticas, denúncias, reclamações relativas à administração estadual, ficará a cargo da advogada Simone Deoud.No dia 22 de novembro, o governador eleito Romeu Zema já havia confirmado as escolhas do contador Gustavo Barbosa para a Secretaria de Fazenda e do engenheiro Otto Alexandre Levy Reis para a pasta de Planejamento e Gestão."Seguimos trabalhando para montar uma equipe competente e totalmente comprometida com a retomada do desenvolvimento de Minas Gerais", afirmou o governador eleito Romeu Zema.Nascido em Belo Horizonte (MG), Wagner Eduardo Ferreira é médico formado pela Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais e biólogo pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Tem especialização em Clínica Médica na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e mestrado em Infectologia pela Universidade de São Paulo (USP). É professor assistente de Clínica Médica da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais desde 1993 e é o atual presidente da Fundação Educacional Lucas Machado, (FELUMA), entidade mantenedora do Hospital Universitário Ciências Médicas e da Faculdade Ciências Médicas (FCM-MG). Wagner Eduardo Ferreira também foi consultor da Organização Mundial da Saúde para a América Latina de DST/AIDS, vice-presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), além de ter sido presidente do MG Transplantes. Também participou do grupo que fundou e criou o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Estado de Minas Gerais. Trabalhou por 17 anos no Hospital João XXIII e já publicou vários trabalhos científicos.Radicada em Juiz de Fora, na Zona da Mata, desde 1 ano de idade, Beth Jucá, como é chamada, é servidora pública efetiva do município mineiro, tendo já ocupado os cargos de Controladora Geral do Município e secretária de Planejamento e Gestão e de Saúde. É master em Liderança e Gestão Pública, especialista em Finanças pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), onde também se graduou em Ciências Econômicas. Concursada como técnica de Nível Superior III, também é professora da Faculdade Vianna Júnior. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Organizações Públicas, atuando principalmente com os temas: planejamento, financiamento em saúde, orçamento público, patrimônio cultural, regionalização e controle interno.Simone Deoud Siqueira é mineira de Barbacena. Graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 1986. Advogada com mais de 30 anos de experiência em Direito Civil, Empresarial, contratos e obrigações, e societário. Atuou como profissional liberal e em empresas nos ramos de engenharia e infraestrutura. Atualmente é consultora jurídica.