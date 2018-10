Em vídeos, Haddad se apresenta como tocador de violão e amante de bicicleta

(foto: Reprodução/Facebook)

A campanha de Fernando Haddad (PT) à Presidência começou a veicular vídeos para apresentar mais o candidato ao eleitor, na esteira da estratégia de reforçar a personalidade do petista e descolá-lo da imagem de substituto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em um dos filmes, Haddad se apresenta aos internautas como professor, amante de bicicleta e de x-salada em uma sequência de perguntas sobre o motivo de ter escolhido a profissão de educador e o prato predileto."Um domingo perfeito para mim é sair de casa num dia de sol, de preferência, caminhar na Paulista, dar uma pedalada, voltar para casa e tocar um violão com o Frederico, ouvir o piano da Carol, assistir a um filminho e comer uma pizza à noite", diz o candidato, citando o nome dos filhos.Nesta sexta-feira, 12, começa o horário eleitoral no rádio e na TV com os candidatos que estão no segundo turno da eleição. A estratégia da equipe de Haddad é mostrar mais a personalidade do petista e tentar desconstruir a imagem de Jair Bolsonaro (PSL) expondo seu histórico de declarações polêmicas e comportamento no Congresso Nacional.