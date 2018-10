Manifestantes pró-Haddad se reúnem em frente a hotel de candidato em Brasília

Cerca de 200 manifestantes pró-PT se reuniram em frente ao hotel em que o candidato Fernando Haddad estava hospedado nesta no início de tarde desta quinta-feira, 11, em Brasília. Haddad esteve na capital para se reunir com a Conferência Nacional dos Bispos (CNBB).



Gilberto Carvalho que acompanhava o candidato disse aos manifestantes que é preciso organização no segundo turno e que "é possível virar esse jogo". Haddad saiu sem falar com as pessoas.



Na saída do candidato, no entrando, uma mulher saiu de uma loja ao lado hotel com uma faixa de apoio ao candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e houve um princípio de confusão que foi contido pelos próprios manifestantes do PT.



A mulher foi chamada de "fascista" pelos manifestantes.